В двух домах Николаевского района Хабаровского края так и не дали свет
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жильцы двух многоквартирных домов в Мысе Лазарева, что в Николаевском районе Хабаровского края, вот уже который день подряд сидят без света. С 1 января люди ожидают помощи энергетиков. Одним блага цивилизации в дома уже вернулись. Другие ожидают, что это случится сегодня.
— Была обнаружена причина нарушения энергоснабжения. В настоящий момент произведена расчистка подъездных путей для доставки резервного трансформатора, — сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.
Ситуацию осложняют погодные условия. Добраться к местам поломок крайне проблематично.
Часть домов подключили к резервным источникам питания. Два дома пока ожидают этого.
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