В двух домах Николаевского района Хабаровского края так и не дали свет Фото: Олег УКЛАДОВ

Жильцы двух многоквартирных домов в Мысе Лазарева, что в Николаевском районе Хабаровского края, вот уже который день подряд сидят без света. С 1 января люди ожидают помощи энергетиков. Одним блага цивилизации в дома уже вернулись. Другие ожидают, что это случится сегодня.

— Была обнаружена причина нарушения энергоснабжения. В настоящий момент произведена расчистка подъездных путей для доставки резервного трансформатора, — сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

Ситуацию осложняют погодные условия. Добраться к местам поломок крайне проблематично.

Часть домов подключили к резервным источникам питания. Два дома пока ожидают этого.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.