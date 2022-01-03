9-летний мальчик пострадал в ДТП в Хабаровске. Фото: Инстаграм/dtp_news_hbk27
В Хабаровске в ночь на 3 января в ДТП пострадал 9-летний мальчик. Ребенок ехал вместе со взрослыми в одной из машин, которые лоб в лоб столкнулись на скользкой дороге, сообщили в региональной прокуратуре.
— Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Aqua и Kia Sorento произошло в районе транспортной развязки на улице Калинина. Пострадали три человека, среди них 9-летний мальчик, — рассказала представитель ведомства Анна Исаева.
Машины получили существенные повреждения. Людям внутри тоже досталось. Мальчишку сразу же увезли в больницу. У него была диагностирована тупая травма живота и грудной клетки.
— Прокуратура Индустриального района Хабаровска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка надлежащему содержанию улично-дорожной сети, — добавили в прокуратуре.
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