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Общество3 января 2022 8:34

Мальчик из детдома в Хабаровском крае попросил у Деда Мороза памятник на могилу для мамы

Неравнодушные люди откликнулись на просьбу ребенка и собрали деньги, чтобы желание исполнилось
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Мальчик из детдома в Хабаровском крае попросил у Деда Мороза памятник на могилу для мамы. Фото: Интсаграм/kriminal.khv.

Мальчик из детдома в Хабаровском крае попросил у Деда Мороза памятник на могилу для мамы. Фото: Интсаграм/kriminal.khv.

Маленький Ринат из детского дома в Хабаровском каре на Новый год попросилу Деда Мороза не нового робота или машину. В своем письме доброму волшебнику мальчишка написал, что мечтает о новом большом памятнике на могиле своей мамы Светланы. Женщины не стало в 2020 году. Эта история тронула до слез тысячи людей, которые узнали о ней. Никаких сомнений в том, что всем миром удастся собрать средства на памятник, не оставалось. И правда, желание ребенка исполнилось.

Подключились и местные предприниматели, и простые люди.

Памятник на могиле Светланы уже обновили.

«Низкий поклон этим людям А Ринат будет настоящим мужчиной Расти Ринат здоровым и счастливым», «Мир не без добрых людей, спасибо Вам ребята», «Сердце разрывается… А вам, люди добрые, низкий поклон!».Такие комментарии оставляют подписчики под постом в паблике @kriminal.khv.