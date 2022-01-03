Шестилетнего ребенка убило током в Хабаровском крае
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Хабаровском крае шестилетний мальчик умер от удара током. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.
ЧП произошло в поселке Сукпай района имени Лазо вечером 1 января. Предположительно, ребенок чем-то залез в розетку. С
— Прокуратура района имени Лазо проводит проверку в связи произошедшим, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,— сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Представитель ведомства Анна Исаева отметила, что если возникнет необходимость, ведомство предпримет меры реагирования.
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