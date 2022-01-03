Немного потеплело

В Хабаровске бул=дет сравнительно тепло Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» опасные метеорологические явления не прогнозирует.

В городе Хабаровске 4 января без существенных осадков, температура ночью от -29ºС до -31ºС, днем от -22ºС до -24ºС, ветер неприятный, западный 3-8 м/с.

В южных районах края– без существенных осадков, температура ночью от -31ºС до -33ºС, днем от -19ºС до -22ºС, ветер юго-западный 4-12 м/с.

В центральных районах региона преимущественно без осадков, помимо Советской Гаванский и Ванинского района – там небольшой снег. Температура ночью от будет от -19ºС до -41ºС, днем от -13ºС до -29ºС, ветер юго-западный, северо-западный 2-10 м/с, по побережью Татарского пролива местами порывы 15-20 м/с.

В северных районах края почти курорт – без существенных осадков, температура ночью от -23ºС до -34ºС, днем от -19ºС до -28ºС, ветер различных направлений 2-11 м/с, по Охотскому побережью местами порывы 15-20 м/с.