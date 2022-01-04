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Здоровье3 января 2022 23:00

За прошедшие сутки в Хабаровском крае 307 человек заболели коронавирусом

93 человека выздоровели
Ольга ЗАМЯТИНА
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Привиты от COVID-19 первым компонентом 573 362 жителей края

Привиты от COVID-19 первым компонентом 573 362 жителей края

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В настоящий момент в крае 1 094 пациентов находится на кислородной поддержке.

По данным ЗАГСов в крае за сутки умерли 52 человека, из которых 4 случая, где COVID-19 был основной причиной смерти

В Хабаровском крае развернуты 2 621 коек. Количество свободных коек - 865.

Привиты от COVID-19 первым компонентом 573 362 жителей края, при этом полностью завершили вакцинацию 527 551 человек. Ревакцинировалось 71 798 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано: 126 014 заболели коронавирусом, из них 114 819 человек выздоровели, 9 949 находится на лечении, 1 756 в стационаре, амбулаторно 8 193. Умерло 1 246 человек.