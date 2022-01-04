Автобус сгорел в Хабаровске. Фото: скриншот с видео.

Маршрутное такси, следовавшее по маршруту №101, загорелось недалеко от торгового центра «Стрелка» в Хабаровске. Огонь возник в салоне автобуса. Водитель незамедлительно остановился и, вместе с 22 пассажирами, покинул салон автобуса.

На место прибыли 2 пожарные машины и 8 человек личного состава. Потушить пожар удалось меньше, чем за час. Информации о пострадавших нет.

- Общая площадь возгорания составила семь квадратных метров. Из-за огня и продуктов горения повреждена внутренняя часть салона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В причинах пожара будут разбираться сотрудники госпожнадзора МЧС России.

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