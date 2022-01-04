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Общество4 января 2022 5:30

Хлебопекарные предприятия Хабаровского края получили господдержку

За 2021 год субсидия составила 5,3 миллиона рублей
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Хлебопекарные предприятия Хабаровского края получили господдержку

Хлебопекарные предприятия Хабаровского края получили господдержку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедший год федеральные власти выделили регионам около 4,6 миллиарда рублей. Поддержка направлена на сдерживание цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Субсидию получили 12 хлебопекарных предприятий Хабаровского края. Средства поступали с февраля по ноябрь 2021 года.

- Всего финансирование хлебопекарных предприятий из федерального и краевого бюджетов составило 5,3 миллиона рублей. На одну тонну хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения выделялось по две тысячи рублей, - сообщила Роза Качайкина, заместитель министра по вопросам торговли и пищевой промышленности краевого минсельхоза.

Чтобы получить субсидию, производители должны были выполнить несколько обязательных условий. В месяц получения субсидии они должны были гарантировать, что средняя цена не вырастет. Кроме того, получатель субсидии должен иметь собственную производственную базу.

В 2021 году господдержку получили предприятия Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевского, Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, Бикинского, имени Лазо и Вяземского муниципальных районов. Просубсидировать удалось 2,7 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

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