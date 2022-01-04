Воспитанников детского дома Комсомольска-на-Амуре поздравили осужденные Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

С Новым годом и Рождеством воспитанников детского дома №8 Комсомольска-на-Амуре поздравили осужденные к принудительным работам, которые отбывают наказание в исправительном центре при ИК-7 УФСИН России по Хабаровскому краю.

Осужденные за свой счет приобрели для детей сладости, фрукты и игрушки. Фасовали подарки женщины, отбывающие наказание в УФИЦ. Всего удалось порадовать 38 ребят.

- Также осужденные передали в дар детскому дому 20 пар шерстяных носков, которые были связаны своими руками, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю.

В детский дом подарки передали накануне Нового года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.