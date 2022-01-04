189 миллионов рублей получит Хабаровский край на аппараты ИВЛ Фото: Правительство Хабаровского края

На совещании губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев с зампредом по социальным вопросам Евгением Никоновым обсудили оперативную обстановку по распространению коронавируса в крае и планы на 2022 год.

Как подчеркнул Евгений Никонов, с начала 2022 года в регионе фиксируется снижение числа заболевших ковидом, а количество выздоровевших выросло. По последним данным коллективный иммунитет в Хабаровском крае достиг отметки в 65%. Зампред уточнил, что уровень смертности сейчас гораздо ниже показателей 2020 года. В ближайшем будущем положительную динамику позволит сохранить и нарастить обновление базы ковидных госпиталей. Решение о выделении 189 миллионов рублей на эти цели принято правительством России в конце 2021 года.

- Средства пойдут на замену и дооснащение аппаратами ИВЛ реанимационных отделений госпиталей. За время пандемии мы наблюдаем колоссальный износ оборудования. Хочу поблагодарить федеральный центр и министра здравоохранения России Михаила Мурашко за своевременную помощь. Я и краевое правительство признательны нашим медикам за работу на передовой уже третий год. Прошу не забывать о награждении таких специалистов. Необходимо поощрять тех, кто борется с ковидом, - сказал Михаил Дегтярев.

За добросовестный труд Михаил Дегтярев поблагодарил работников социального блока края. Также стороны обсудили эффективность действующих на территории края мер поддержки и возможное смягчение ограничений.

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