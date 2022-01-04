Вылетевший в Хабаровск из Москвы самолет экстренно посадили из-за неполадок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пассажирский самолет Boeing-777, летевший по маршруту Москва - Хабаровск, вернулся в аэропорт Шереметьево. Причиной такого решения стала неисправность двигателей.
Самолет вылетел по плану 3 января в 18:30 по московскому времени. Вскоре ему пришлось развернуться и сесть в аэропорту. Информации о пострадавших нет. Повторный вылет самолет сделал в 1:01 по московскому времени и удачно приземлился в Хабаровске 4 января в 15:10 по хабаровскому времени.
По имеющейся информации, в самолете сработал датчик неисправности двигателя.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети: