Вылетевший в Хабаровск из Москвы самолет экстренно посадили из-за неполадок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирский самолет Boeing-777, летевший по маршруту Москва - Хабаровск, вернулся в аэропорт Шереметьево. Причиной такого решения стала неисправность двигателей.

Самолет вылетел по плану 3 января в 18:30 по московскому времени. Вскоре ему пришлось развернуться и сесть в аэропорту. Информации о пострадавших нет. Повторный вылет самолет сделал в 1:01 по московскому времени и удачно приземлился в Хабаровске 4 января в 15:10 по хабаровскому времени.

По имеющейся информации, в самолете сработал датчик неисправности двигателя.

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