Лютые морозы отступили от Хабаровского края: 5 января утихнет ветер, а температуры воздуха поднимутся

В Хабаровском крае несколько дней наблюдается потепление Фото: Александра ШОПЕНКО

В Хабаровском крае несколько дней наблюдается потепление. В некоторых районах температуры повысились до десяти градусов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

В Хабаровске 5 января без существенных осадков. Температура ночью -31-33 градуса, днем - от -20 до -22 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

На юге края без существенных осадков. Ночью столбик термометра показывал -31-34 градусов, днем воздух прогреется до -16-18 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

В центральных районах также без существенных осадков. Температура ночью от -20 до -41 градуса, днем -10-26 ниже ноля. Ветер юго-западный, северо-западный 2-14 метров в секунду.

Без существенных осадков и на севере региона. Температура ночью была в пределах -23-34 градуса, днем столбик термометра покажет -15-25 градусов. Ветер различных направлений 2-11 метров в секунду, по Охотскому побережью местами порывы 15-20 метров в секунду.