Жизни четверых человек унес коронавирус за минувшие сутки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за прошедшие сутки (4 января) коронавирус нашли у 274 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за прошедшие сутки (4 января) коронавирус нашли у 274 человек. Все заболевшие находятся под присмотром врачей. 52 человека скончались, четверо из них - из-за ковида.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Комсомольске - 170 пациентов, в Хабаровске - 63, в Ульчском районе - 23. В Комсомольском районе коронавирусом заразились 12 человек, в имени Полины Осипенко - пять, в Солнечном - один.

- На кислородной поддержке находятся 1 089 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 83 человека, - рассказали в пресс-службе минздрава региона.

В крае с начала пандемии ковид нашли у 126 288 человек. Справились с опасной инфекцией 115 181 пациентов, 362 из них выписались за минувшие сутки. Лечение получают 9 858 жителей региона. Коронавирус стал причиной смерти 1 249 человек.

В регионе развернуты 2 621 коек, из них свободно - 858.

От коронавируса первым компонентом вакцины привиты 574 014 человек. Полностью завершили иммунизацию 528 434 жителей края. Ревакцинировано 71 812 человек.