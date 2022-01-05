Женщина в красных кроссовках без вести пропала 1 января в Хабаровском крае

Рост Евгении Петровой 167 сантиметров, у женщины плотное телосложение. Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В районе имени Лазо продолжаются поиски 41-летней женщины. Евгения Александровна Петрова исчезла при невыясненных обстоятельствах. Об этом рассказали волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

Евгения Петрова пропала в первый день нового года в селе Дрофа. Женщина перестала выходить на связь. О ее судьбе до сих пор ничего неизвестно.

Рост Евгении Петровой 167 сантиметров, у женщины плотное телосложение и светлые короткие волосы. Пропавшая была в белой шапке, бежевой куртке, спортивных штанах и красных кроссовках.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Евгении, просим позвонить по телефонам: +7 914 190 12 17; +7 914 167 37 77; 112.