Школьные лагеря заработали на зимних каникулах в Хабаровском крае

В Хабаровском крае вновь заработали учреждения дополнительного образования. Фото: Амир ЗАКИРОВ

В Хабаровском крае вновь заработали учреждения дополнительного образования. Кружки, спортивные секции, творческие классы вновь готовы принять детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Несмотря на имеющиеся трудности, вторая четверть завершилась в установленные сроки. Праздничные мероприятия – утренники и «елки» - прошли во всех школах и детских садах с соблюдением защитных мер. На весь период новогодних каникул для детей организован досуг, - говорится в сообщении.

На зимних каникулах для детей открылись пришкольные лагеря. В них отдыхает около 5000 детей. Смены организованы и в четырех загородных лагерях. В них отдыхает порядка 700 ребятишек.

Прошедший год стал вполне успешным для сферы образования региона. Открыты дополнительные школьные места и «Точки роста», обновлено оборудование в учреждениях, освоены все федеральные деньги.

Особенное внимание уделяется синхронизации подготовки кадров и потребностей экономики. Второй год регион входит в четверку лучших в стране, чья кадровая политика направлена на промышленно-экономический блок. Повысить скорость синхронизации поможет проведение финала национального чемпионата WorldSkills Russia в Хабаровске в 2023 году,