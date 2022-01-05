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Происшествия5 января 2022 4:52

Самолет Владивосток-Москва экстренно посадили в Хабаровске из-за пассажира

Воздушное судно кружило над городом, сбрасывая топливо
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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После дозаправки самолет успешно отправился дальше по маршруту

После дозаправки самолет успешно отправился дальше по маршруту

Фото: Александра ШОПЕНКО

В хабаровском аэропорту совершил экстренную посадку самолет Boeing 777-300ER. По предварительной информации, человеку на борту стало плохо.

Рейс SU-1701, согласно данным онлайн-табло аэропорта Владивостока, вылетел около 12:00 часов. Спустя несколько минут, по информации соцсетей, одному из пассажиров стало плохо. Воздушное судно взяло курс на Хабаровск, где совершило успешную посадку после сброса топлива в воздухе.

После дозаправки самолет успешно отправился дальше по маршруту. Пассажира, которому стало плохо, госпитализировали в одну из больниц Хабаровска.