Самолет Владивосток-Москва экстренно посадили в Хабаровске из-за пассажира

После дозаправки самолет успешно отправился дальше по маршруту Фото: Александра ШОПЕНКО

В хабаровском аэропорту совершил экстренную посадку самолет Boeing 777-300ER. По предварительной информации, человеку на борту стало плохо.

Рейс SU-1701, согласно данным онлайн-табло аэропорта Владивостока, вылетел около 12:00 часов. Спустя несколько минут, по информации соцсетей, одному из пассажиров стало плохо. Воздушное судно взяло курс на Хабаровск, где совершило успешную посадку после сброса топлива в воздухе.

После дозаправки самолет успешно отправился дальше по маршруту. Пассажира, которому стало плохо, госпитализировали в одну из больниц Хабаровска.