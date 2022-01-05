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Общество5 января 2022 6:30

Живые новогодние елки примет в дар зоосад под Хабаровском

Отслужившие свое хвойные деревья пойдут на корм животным
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Новогодние деревья необходимо полностью очистить от мусора

Новогодние деревья необходимо полностью очистить от мусора

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Новогодние праздники подходят к концу: салаты давно съедены, а живые елки постепенно осыпаются и засыхают. Отжившим свой век праздничным деревьям можно дать вторую жизнь. Новогодние елки могут стать подспорьем для более комфортной жизни обитателей зоосада «Приамурский».

- Мы предлагаем продлить жизнь вашим новогодним елочкам - отправить их к нашим питомцам в зоосад. Хвойные деревца еще послужат украшением и обустройством вольеров, а также витаминной подкормкой для копытных животных, - рассказали в пресс-службе зоосада «Приамурский» имени В.П. Сысоева.

Принимаются только цельные елки: ветки и хвоя животным никак не помогут. Новогодние деревья необходимо полностью очистить от мусора, мишуры, дождика и других остатков праздничных украшений. Елки должны быть упакованы в целлофан.

До 31 января новогоднее дерево можно привезти самостоятельно в зоосад и передать его на нижние ворота (проходная служебного входа). Второй способ - сдать елку с 14 по 31 января на одну из точек сбора по адресам:

- торговый центр «Леруа - Мерлен»;

- ТСЖ «Благо» (улица Калараша, 13).