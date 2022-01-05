Очередь на похороны стала больше в Хабаровске

На сроки захоронения повлияло увеличение времени на оттаивание земли Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Хабаровске увеличились сроки захоронения умерших, сообщает Амурпресс. По данным издания, если до декабря людей хоронили в среднем на третий-четвертый день после смерти, то сейчас обряд могут отложить на неделю.

Участники ритуального рынка связывают это с несколькими факторами. Первый и, пожалуй, самый основной - увеличение смертности в декабре-начале января: среднем в день, по данным ЗАГС, умирают по 50-55 человек. Также на сроки захоронения повлияло увеличение времени на оттаивание земли.

Одной из причин называют и очереди в крематории, где работает одна печь. Вторая закрыта ремонт.