Женщина из района имени Лазо стала юбилейной привитой от ковида в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 550-тысячный привитый от коронавируса (справа) получил памятный подарок. Фото: минздрав региона

В Хабаровском крае 550-тысячный привитый от коронавируса получил памятный подарок. Счастливчиком стала жительница района имени Лазо. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным на 4 января, в Хабаровском крае первый компонент вакцины поставили 574 014 человек. Полностью прошли иммунизацию 528 434 жителей региона. Ревакцинировано 71 812 человек.

Мобильные пункты вакцинации продолжают работать в Хабаровском крае и в новогодние праздники. Посмотреть подробное расписание можно в нашем предыдущем материале, перейдя по ссылке.

С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано 126 288 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 115 181 человек. 9 858 жителей региона находится на лечении. Ковид унес жизни 1 249 человек.