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Происшествия5 января 2022 9:53

Пассажиры отравились угарным газом в магаданской маршрутке

Прокуратура проводит проверку
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Чп случилось 2 января в микроавтобусе, который прибыл из поселка Сеймчан в Магадан

Чп случилось 2 января в микроавтобусе, который прибыл из поселка Сеймчан в Магадан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магадане десять пассажиров маршрутки, среди которых пятеро детей, надышались угарным газом. Людей с признаками отравления передали врачам. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Чп случилось 2 января в микроавтобусе, который прибыл из поселка Сеймчан в Магадан. Пассажиры маршрутки провели в пути больше 11 часов. За это время в салоне скопился угарный газ, что привело к ухудшению самочувствия находящихся в нем людей.

- Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, от госпитализации граждане отказались. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Сотрудникам полиции уже даны соответствующие указания о проведении проверки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.