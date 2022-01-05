В Хабаровском крае 6 января столбик термометра опустится до -43 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевой столице в шестой день года возможен небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Днем температура воздуха в краевой столице составит от -19 до -21 градуса. Ночью будет холодно: от -29 до -31 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-8 метров в секунду.

В южных районах края осадков не ожидается. Днем столбик термометра покажет от -13 до -16 градусов. Ночью будет от -24 до -26 градусов. Ветер южный: 3-8 метров в секунду.

В центральных районах тоже не будет снега. Днем температура воздуха варьируется от -12 до -27, а ночью от -22 до -43 градусов. Ветер различных направлений подует со скоростью 2-11 метров в секунду.

В северных районах осадков не ожидается. Однако исключением станет Охотский муниципальный район. Там возможен сильный снег и метель.

Днем температура воздуха в северных районах составит от -6 до -26 градусов, а ночью – от -15 до -43. Ветер различных направлений подует со скоростью от 2 до 14 метров в секунду. В районе Охотского побережья ожидаются порывы ветра от 17 до 22 метров в секунду.