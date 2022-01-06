За минувшие сутки в Хабаровском крае от ковида умерли четыре человека

В регионе обнаружено 265 новых случаев заболевания коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Хабаровском крае выявили 265 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ковид унес жизни еще четырех человек.

- Больше всего заболевших за сутки обнаружено в краевой столице – 142 человека. В Комсомольске-на-Амуре заболели 59 человек. На третьем месте по заболеваемости Ульчский район. Там выявлено 29 новых случаев, - рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

В регионе предусмотрено 2621 коек для больных ковидом. Из них свободными остаются 830 коек.

Напомним, с начала пандемии в крае было зарегистрировано 126 553 случаев заболевания COVID-19. За этот период болезнь унесла жизни 1253 жителей региона.