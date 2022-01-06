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Общество6 января 2022 0:00

В Хабаровском крае предприниматели покупают ПО по сниженной стоимости

С ноября 2021 года в крае действует новая льготная программа
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае предприниматели покупают ПО по сниженной стоимости

В Хабаровском крае предприниматели покупают ПО по сниженной стоимости

Фото: Иван МАКЕЕВ

Предприниматели Хабаровского края участвуют в льготной программе для малого и среднего бизнеса. Она позволяет покупать дорогое программное обеспечение со скидкой в 50%.

- Эта мера поддержки реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», - рассказали в пресс-службе правительства края.

До конца 2024 года финансирование этой льготной программы составит семь миллиардов рублей. С ноября прошлого года предприниматели Хабаровского края уже приобрели 784 единицы облачного программного обеспечения. Всего компаниям будет предложено более 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости.