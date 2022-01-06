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Общество6 января 2022 1:00

Комсомольчане отправятся в экспедицию на лыжах

Лыжный переход «Лед и пламя» состоится в феврале
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Лыжный переход «Лед и пламя» состоится в феврале

Лыжный переход «Лед и пламя» состоится в феврале

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в феврале пройдет большой лыжный переход «Лед и пламя». С 14 по 27 февраля комсомольские лыжники преодолеют более 400 километров по маршруту от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре.

- Туризм оказывает влияние на социально-экономическое будущее региона. В Хабаровском крае уникальная природа, самобытная культура. Сейчас необходимо провести «перезагрузку» туристической отрасли края, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.

Экспедиция посвящена 150-летию со дня рождения известного ученого и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Участники лыжного перехода посетят шесть населенных пунктов Комсомольского района. Проект поспособствует развитию событийного туризма в регионе.