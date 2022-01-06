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Общество6 января 2022 2:00

В Хабаровском крае будет создан региональный фонд науки

В краевой столице состоится Дальневосточный научный конгресс
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае будет создан региональный фонд науки. Фото: Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

В Хабаровском крае будет создан региональный фонд науки. Фото: Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

В следующем году в Хабаровском крае появится региональный фонд науки. Он будет создан для поддержки молодых ученых и научных групп. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».

Также, он рассказал, что в краевой столице пройдет Дальневосточный научный конгресс. Его проведут с целью популяризации и продвижения достижений и идей научно-исследовательского сообщества.

- Все это пройдет в свете десятилетия науки и образования, старт которого объявлен президентом РФ Владимиром Путиным, - написал Михаил Дегтярев.