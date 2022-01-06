В Хабаровском крае будет создан региональный фонд науки. Фото: Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

В следующем году в Хабаровском крае появится региональный фонд науки. Он будет создан для поддержки молодых ученых и научных групп. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».

Также, он рассказал, что в краевой столице пройдет Дальневосточный научный конгресс. Его проведут с целью популяризации и продвижения достижений и идей научно-исследовательского сообщества.

- Все это пройдет в свете десятилетия науки и образования, старт которого объявлен президентом РФ Владимиром Путиным, - написал Михаил Дегтярев.