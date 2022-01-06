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Общество6 января 2022 3:00

В Хабаровске газгольдеры заправляют газом с повышенным содержанием пропана

Трудности возникли у специалистов из-за морозов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске газгольдеры заправляют газом с повышенным содержанием пропана

В Хабаровске газгольдеры заправляют газом с повышенным содержанием пропана

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице газгольдеры заправляют газом с большим содержанием пропана. Это связано с погодными условиями в городе. Групповые резервуарные установки выходят из строя из-за образования конденсата в трубопроводах.

- Предприятие ООО «Газэнергосеть Хабаровск» осуществляет контроль за заправкой газом газгольдеров, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также, для устранения неисправностей были привлечены специалисты сторонних специализированных организаций.