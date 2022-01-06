В Хабаровске газгольдеры заправляют газом с повышенным содержанием пропана Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице газгольдеры заправляют газом с большим содержанием пропана. Это связано с погодными условиями в городе. Групповые резервуарные установки выходят из строя из-за образования конденсата в трубопроводах.

- Предприятие ООО «Газэнергосеть Хабаровск» осуществляет контроль за заправкой газом газгольдеров, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также, для устранения неисправностей были привлечены специалисты сторонних специализированных организаций.