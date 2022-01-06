Пушкинской картой теперь можно будет оплатить билеты в кинотеатр в Хабаровском крае

Пушкинской картой теперь можно оплачивать билеты в кинотеатр в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае, по поручению главы региона Михаила Дегтярева, с 1 февраля кинотеатры присоединятся к федеральному проекту «Пушкинская карта». Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».

- Молодые люди возрастом от 14 до 22 лет смогут оплачивать Пушкинской картой билеты в кино. Однако льгота будет действовать только на показы отечественных кинолент, - написал Михаил Дегтярев.

Напомним, в этом году баланс карты стал на 2000 больше. В 2021 году на карту поступило 3000 рублей, а в этом году – 5000. В Хабаровском крае в проекте участвуют более 20 учреждений культуры.