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Общество6 января 2022 5:00

В Хабаровском крае появятся объекты коммунальной энергетики, позволяющие экономить уголь и электроэнергию

Модульные котельные уже установлены в Верхнебуреинском районе
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Модульные котельные уже установлены в Верхнебуреинском районе. Фото: Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

Модульные котельные уже установлены в Верхнебуреинском районе. Фото: Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с главой Верхнебуреинского района Алексеем Масловым. На встрече они обсудили модернизацию объектов коммунальной энергетики.

- Эта задача была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным. По моему поручению, в Верхнебуреинском районе появились модульные котельные. Они расположены в поселках Тырма, Солони и Чекунда, - написал Михаил Дегтярев в Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».

Такое же оборудование планируется установить в Герби и Сулуке. С помощью него возможно сэкономить до 50% угля и до 70% электроэнергии. Кроме этого, современные энергообъекты способны снизить нагрузку на экологию.