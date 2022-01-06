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Происшествия6 января 2022 6:00

Комсомольчанка продавала в соцсетях несуществующие товары

Девушка 33 раза обманула покупателей
Анастасия НУРАДИЛОВА
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До суда девушка находится под подпиской о невыезде

До суда девушка находится под подпиской о невыезде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Комсомольска-на-Амуре в течение трех лет обманывала покупателей из 24 регионов страны. 26-летняя комсомольчанка выкладывала в соцсетях объявления о продаже одежды и аксессуаров, однако в наличии у нее их не было.

Девушка искала красивые фотографии в интернете и продавала людям несуществующий товар. Потенциальные покупатели отправляли комсомольчанке оплату за покупки, после чего она переставала выходить на связь.

- Следствием установлено, что за три года девушка спровоцировала 33 эпизода противоправной деятельности. Общий ущерб составил 400 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

До суда девушка находится под подпиской о невыезде. Ее будут судить по первой и второй части статьи 159 УК РФ – «Мошенничество».