Комсомольчанка продавала в соцсетях несуществующие товары

До суда девушка находится под подпиской о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Комсомольска-на-Амуре в течение трех лет обманывала покупателей из 24 регионов страны. 26-летняя комсомольчанка выкладывала в соцсетях объявления о продаже одежды и аксессуаров, однако в наличии у нее их не было.

Девушка искала красивые фотографии в интернете и продавала людям несуществующий товар. Потенциальные покупатели отправляли комсомольчанке оплату за покупки, после чего она переставала выходить на связь.

- Следствием установлено, что за три года девушка спровоцировала 33 эпизода противоправной деятельности. Общий ущерб составил 400 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

До суда девушка находится под подпиской о невыезде. Ее будут судить по первой и второй части статьи 159 УК РФ – «Мошенничество».