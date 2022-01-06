В Хабаровском крае мужчина, желая подзаработать, попался на обман мошенников

Мошенникам грозит десять лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В соцсетях житель Охотского района увидел объявление о дополнительном заработке с помощью инвестиций. Недолго думая, он зарегистрировался на каком-то сайте, ввел свои анкетные данные, а также указал номер мобильного телефона. После этого, как и полагается, ему позвонил якобы сотрудник инвестиционной компании.

Он убедил мужчину перевести все свои деньги на брокерский счет. Желая подзаработать, житель Охотского района перевел около двух миллионов 150 тысяч на указанный счет. Когда через несколько месяцев он решил вывести свои деньги, сделать это не получилось. А лжесотрудник не выходил на связь.

- Было возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ – «Мошенничество». Мошенникам грозит десять лет тюрьмы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас полиция занимается розыском мошенников.