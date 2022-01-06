В ЕАО мужчина, куривший в постели, умер в пожаре

Возгорание произошло на третьем этаже дома в поселке Теплоозерск Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области в пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло на третьем этаже дома в поселке Теплоозерск.

- Известно, что мужчина, в квартире которого произошел пожар, был неходячим. О происшествии соседи сообщили сыну пенсионера, а сами выбежали на улицу, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Площадь пожара составила два квадратных метра. Когда спасатели прибыли на место, вся квартира была задымлена. Тело мужчины нашли в дальней спальне. Предположительно, квартира загорелась, когда мужчина курил в постели