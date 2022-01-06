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Происшествия6 января 2022 9:00

В одном из хостелов Хабаровска у постояльца украли телефон

Подозреваемый недавно вернулся из исправительной колонии, но выводов никаких не сделал
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Подозреваемый недавно вернулся из исправительной колонии, но выводов никаких не сделал

Подозреваемый недавно вернулся из исправительной колонии, но выводов никаких не сделал

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице у постояльца хостела украли мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Мужчина ненадолго вышел из номера, оставив дверь открытой, а когда вернулся смартфона уже не было.

Полицейские выяснили, что гаджет украл другой постоялец хостела, который жил в соседнем номере. Он освободился из исправительной колонии в марте 2021 года. Постоянного заработка и места жительства у мужчины не было.

- Телефон найдет в комиссионном магазине, куда его сдал подозреваемый. Гаджет возвращен законному владельцу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 158 УК РФ – «Кража». Мужчине грозит шесть лет тюрьмы.