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Общество6 января 2022 10:00

В Хабаровском крае школьники будут изучать историю Верхнебуреинского района

В регионе для новой дисциплины выпущен специальный учебник
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В регионе для новой дисциплины выпущен специальный учебник. Фото: Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

В регионе для новой дисциплины выпущен специальный учебник. Фото: Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

В Хабаровском крае выпущен школьный учебник, посвященный истории Верхнебуреинского района. В учебном расписании школьников этой территории появилась новая дисциплина. Об этом сообщил Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».

- Цель этого нововведения – сохранить историко-культурное наследие этой территории. Мы должны передавать знания детям, - написал глава региона Михаил Дегтярев.

Также губернатор упомянул, что издание разработано силами местных специалистов.