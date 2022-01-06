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Общество6 января 2022 7:16

Прямую трансляцию Рождественского богослужения хабаровчане смогут увидеть на местном телевидении

Прямой эфир покажут на двух региональных телеканалах 6 января
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Прямой эфир покажут на двух региональных телеканалах 6 января

Прямой эфир покажут на двух региональных телеканалах 6 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровчане смогут увидеть прямую трансляцию Рождественского богослужения из Спасо-Преображенского кафедрального собора. Прямой эфир будет транслироваться 6 января в 23:00 по местному времени на двух телеканалах: «Губерния» и «Хабаровск».

- Комментировать богослужение будет Леонид Товбин, который является деканом богословского факультета Хабаровской духовной семинарии, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий возглавит божественную литургию.