Прямую трансляцию Рождественского богослужения хабаровчане смогут увидеть на местном телевидении

Прямой эфир покажут на двух региональных телеканалах 6 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровчане смогут увидеть прямую трансляцию Рождественского богослужения из Спасо-Преображенского кафедрального собора. Прямой эфир будет транслироваться 6 января в 23:00 по местному времени на двух телеканалах: «Губерния» и «Хабаровск».

- Комментировать богослужение будет Леонид Товбин, который является деканом богословского факультета Хабаровской духовной семинарии, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий возглавит божественную литургию.