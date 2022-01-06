Погода в Хабаровском крае остается на прежних показателях Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 января в Хабаровском крае не будет наблюдаться существенных изменений в погоде. В Хабаровске ночью ожидается от -29 до -31 градусов ночью и от -19 до -21 днем. Юго-западный ветер достигнет скорости 4-9 метров в секунду.

В южных районах края местами возможен небольшой снег, температура будет держаться от -24 до -29 ночью и от -13 до -16 днем. Ожидается южный ветер 3-6 метров в секунду.

В центральных районах температура воздуха будет находиться в диапазоне от -22 до -43 градусов ночью и от -11 до -26 днем. Скорость ветра достигнет 2-11 метров в секунду. В Верхнебуреинском районе местами пройдет небольшой снег.

В северных районах температуры ночью достигнет от -13 до -33 градусов ночью, от -6 до -23 – днем. Ожидается ветер различных направлений 2-9 метров в секунду, по Охотскому побережью будут наблюдаться порывы ветра 17-20 метров в секунду. В Охотском районе также ожидается сильный снег и местами метель.

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