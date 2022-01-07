Михаил Дегтярев поздравил хабаровчан с Рождеством Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежегодно 7 января в России отмечается Рождество Христово. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев решил лично поздравить жителей региона с праздником, записав видеообращение с теплыми пожеланиями. Он также напомнил, что в этот праздник люди забывают о разногласиях и прощают друг другу обиды.

- В эти дни мы особенно ярко испытываем чувство приобщения к вековым культурным, духовным традициям и ценностям. Важнейшей из них всегда было и остается милосердие, — сказал Михаил Дегтярев.

Он также рассказал, что в праздничные дни волонтеры будут помогать одиноким и нуждающимся жителям края, доставлять им лекарства, продукты и товары первой необходимости, а также находиться рядом с теми, кто вынужден оставаться дома из-за пандемии. Михаил Дегтярев напомнил, что в прошлом году такая деятельность также успешно велась и поблагодарил неравнодушных людей за чуткость и сострадание к ближним.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.