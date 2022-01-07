15 человек были спасены от пожаров в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- За 6 декабря пожарные подразделения ликвидировали 12 возгораний. При этом в двух пожарах были эвакуированы и спасены 15 человек, — сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Одно из происшествий произошло в Хабаровске в трехэтажном доме на улице Трехгорной. Под лестничным маршем загорелись детские коляски и старая мебель. Сотрудники краевой противопожарной службы оперативно устранили возгорание и эвакуировали из задымленного подъезда шесть человек, в числе которых был один ребенок. Пострадавших нет.

Второй пожар произошел в поселке Эльбане Амурского района. В пятиэтажном доме произошло возгорание в электрощитовой на первом этаже, дым быстро распространился по всему подъезду. Огонь уничтожил оборудование электрощитовой, а также повредил тамбурную дверь и дверь в подвальное помещение. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, девять жильцов были эвакуированы. Для установления причин и обстоятельств произошедшего сотрудниками пожарного надзора МЧС России будет проведена проверка.

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