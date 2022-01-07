Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем поздравил жителей ЕАО с Рождеством Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем поздравил жителей ЕАО с Рождеством Христовым. В этот праздник жителям края адресованы светлые пожелания.

-Дорогие друзья, братья и сестры, жители Еврейской автономной области, от преисполненного радостью сердца поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова, - сказал Архиепископ Ефрем.

Он напомнил, что в этот день каждый может почувствовать радость и возвышенность, а также о важности оберегания души от всякого зла. Архиепископ подчеркнул, что каждый человек может проявить свои лучшие качества и воспитывать себя и своих детей в мудром отношении к окружающему миру. Он пожелал жителям края мира и благоденствия, исполнения желаний и умножения семей.

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