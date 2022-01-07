Колымчанка потеряла 20 тысяч рублей, попавшись на аферу мошенников
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Жительница колымского поселка 1985-го года рождения обратилась в дежурную часть Отделения МВД России по Ольскому району, сообщив, что перечислила неизвестным лицам деньги. Женщина рассказала, что мошенники ввели ее в заблуждение.
Оказалось, что ранее она нашла в Интернете рекламу, обещающую дополнительный заработок через инвестиции, и заполнила на сайте форму со своими данными. После этого, с женщиной связался неизвестный человек, представившийся консультантом банка. Мужчина рассказал, что зарабатывать деньги пенсионерка сможет начать после перечисления внушительной суммы в 20 тысяч рублей. Гражданка перечислила деньги на указанный электронный кошелек, после чего мошенник перестал выходить с ней на связь.
Как только колымчанка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 156 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция по данной статье – лишение свободы сроком до двух лет.
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