Колымчанка потеряла 20 тысяч рублей, попавшись на аферу мошенников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница колымского поселка 1985-го года рождения обратилась в дежурную часть Отделения МВД России по Ольскому району, сообщив, что перечислила неизвестным лицам деньги. Женщина рассказала, что мошенники ввели ее в заблуждение.

Оказалось, что ранее она нашла в Интернете рекламу, обещающую дополнительный заработок через инвестиции, и заполнила на сайте форму со своими данными. После этого, с женщиной связался неизвестный человек, представившийся консультантом банка. Мужчина рассказал, что зарабатывать деньги пенсионерка сможет начать после перечисления внушительной суммы в 20 тысяч рублей. Гражданка перечислила деньги на указанный электронный кошелек, после чего мошенник перестал выходить с ней на связь.

Как только колымчанка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 156 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция по данной статье – лишение свободы сроком до двух лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.