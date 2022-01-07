В районе имени Лазо завершил работу автопоезд «Здоровье» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернаторский автопоезд «Здоровье», запущенный в феврале 2021 года, завершил работу в районе имени Лазо Хабаровского края. В мобильной поликлинике жители района получили прививки от гриппа, коронавируса и пневмококковой инфекции, а также проходили профилактический стоматологический осмотр.

В автопоезде «Здоровье» трудились врач-терапевт и медицинская сестра. Всего от COVID-19 были привиты 577 посетителей автопоезда за время его работы в районе имени Лазо. Таким образом, 57,6 процентов жителей населенного пункта полностью завершили вакцинацию.

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