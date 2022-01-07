В Хабаровске прошел «Забег обещаний» Фото: Алексей ФОКИН

Традиционный «Забег обещаний» прошел в Рождество на набережной адмирала Невельского в Хабаровске. В акции приняли участие несколько десятков человек. Бегуны написали свои обещания на номерных знаках, а затем преодолели дистанцию в 2022 метра как символ достижения цели в новом году.

Стремления участников были самыми разными: кто-то пожелал посадить дерево, быть хорошей сестрой, помогать близким, а кто-то хороших оценок, исполнения мечты, похудеть на несколько килограмм. Преодолевали дистанцию собравшиеся тоже по-разному: одни бежали на скорость, а другие прошли дистанцию пешком. Мероприятие прошло весело, участники наряжались в костюмы и цветные куртки, делали совместные фотографии и обсуждали свои цели.

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