Бывший мэр Биробиджана уехал отдыхать в Приморье после отставки

Экс-глава Биробиджана проводит время с семьей в Приморье. Фото: соцсети

Бывший мэр Биробиджана Александр Головатый опубликовал пост на своей странице в Инстаграм, на котором он с семьей отдыхает в Приморье. Он уехал туда сразу после отставки. Теперь политик ловит навагу и. судя по снимкам, хорошо проводит время. О своих дальнейших планах в карьере политик не сообщает.

Ранее Александр Головатый опубликовал в Инстаграме новогоднее обращение к жителям Биробиджана с поздравлениями. Это было последнее послание жителям столицы ЕАО в качестве мэра города. Теперь место Александра Головатого займет 23-летний Антон Болтов, избранный и.о. главы Биробиджана в прошлом месяце.

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