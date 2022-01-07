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Общество7 января 2022 8:00

В поселке Горном залили каток

Теперь у жителей поселка есть возможность организованно кататься на коньках
Марина ГОНЧАРЕНКО
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В поселке Горном залили каток

В поселке Горном залили каток

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поселок Горный Хабаровского края пополнился местом для времяпрепровождения в зимнее время. Для жителей населенного пункта был залит каток. Об организации катка жители Солнечного муниципального района просили главу региона во время прямой линии Губернатора. Теперь их просьба удовлетворена, и они могут приступить к зимнему катанию.

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