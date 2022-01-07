В поселке Горном залили каток
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Поселок Горный Хабаровского края пополнился местом для времяпрепровождения в зимнее время. Для жителей населенного пункта был залит каток. Об организации катка жители Солнечного муниципального района просили главу региона во время прямой линии Губернатора. Теперь их просьба удовлетворена, и они могут приступить к зимнему катанию.
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