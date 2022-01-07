В Комсомольске-на-Амуре обнаружили опасные «лакомства» для животных
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Жители Комсомольска-на-Амуре обнаружили около 14-го дома на бульваре Юности опасные «угощения», которые подкладывают для устранения бродячих животных. Находкой оказались сосиски с бритвой внутри. Увидела эти «лакомства» девушка, проходящая мимо дома. На ее глазах одна из собак съела сосиску «с сюрпризом», после чего очевидица решила проверить, что находится в остальных колбасных изделиях. В сосисках были обнаружены бритвы, осколки неизвестно происхождения и таблетки, видимо, содержащие опасные вещества.
По рассказам свидетелей, около данного дома проживают три собаки с бирками на ушах. Местные жители уверяют, что животные не агрессивные и стерилизованные, за ними ухаживала проживающая в доме женщина, а соседи никогда не предъявляли претензий по поводу бродячих собак.
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