Производство тепличных овощей в Хабаровском крае выросло на 20 процентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 2021 год аграрии Хабаровского края вырастили 1,5 тысячи тонн огурцов и тысячу тонн помидоров. Эти показатели возросли на 20 процентов по сравнению с 2020 годом. Росту производства поспособствовали субсидии со стороны государства.

- Аграрии стали активнее строить новые теплицы, в результате чего ежегодно с 2019 года наблюдается увеличение объема выращиваемых в закрытом грунте овощей, - рассказали в минсельхозе Хабаровского края.

Таким образом, в ближайшие пять лет в регионе планируется увеличить производство не менее чем на 430 тонн. До 2024 года в Хабаровском крае также планируют построить дополнительно три тепличных комплекса. Как отметили в краевом минсельхозе, для полного обеспечения овощами жителей Хабаровского края, необходимо выращивать не менее 20 тысяч тонн овощей в год и построить еще 30 гектаров теплиц.

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