В Хабаровске 8 января днем ожидается около -20 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске 8 января днем ожидается около -20 градусов. Ночью от -25 до -23. Ветер западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

На юге края местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут днем от -16 до -13 градусов. Ночью от -21 до -19. Ветер южный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В центральных районах существенных осадков не ожидается, температура от -26 до -24 градусов днем и от -40 до -24 ночью. Скорость ветра различных направлений составит от 2 до 7 метров в секунду.

В северных районах без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут от -41 до -23 градусов. Днем от -25 до -18 градусов. Ветер западных направлений, 5-10 метров в секунду, с порывами на побережье до 15-20 метров в секунду.

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