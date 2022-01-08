Еще три жителя Хабаровского края скончались от ковида
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 244 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 82 человека.
Больше всего заболевших в Хабаровске - 143 и в Комсомольске - 63. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.
- Выздоровели 420 жителей края за 24 часа. Три человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2621 койка для ковид-больных. Свободны 867.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 127 057 случаев заболевания коронавирусом;
116 364 человек выздоровели;
9433 находятся на лечении (1754 в стационаре, амбулаторно 7679);
Скончались 1260 человек
Полностью завершили вакцинацию 530 149 человек
Ревакцинировались 72 335 человек
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