Хабаровск признан худшим крупным городом для жизни в России Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск возглавил список аутсайдеров среди российских городов в рейтинге качества жизни, который ежегодно составляет Финансовый университет при правительстве РФ. За год он опустился с 66 на 75 строчку.

Исследование традиционно проводилось в городах с населением свыше 250 тысяч человек. Эксперты оценивали их по 12 параметрам: социальная защищенность, уровень дохода, условия для предпринимательства, уровень медицины, образования, состояние дорожного хозяйства, и другим. Максимальное число баллов, которое можно было набрать в каждом из них - 100. В конец рейтинга Хабаровск утянули плохие дороги и сложные условия для ведения бизнесов. Город получил за них наименьшие баллы.

Что касается тех, кто занимает первые строки в рейтинге, то это: Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир. Они вошли в первую пятерку.

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