Хабаровский ХК «СКА-Нефтяник» одержал первую победу в новом году Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

«СКА-Нефтяник» одержал первую и довольно уверенную победу в новом, 2022 году. удачно для дальневосточников завершился встреча с командой «Строитель».

Игра состоялась 7 января. Армейцы на протяжение всей игры диктовали свои правила, чтобы реабилитироваться после поражения, которое перенесли в ноябре. Игра тогда проходила в Сыктывкаре.

Если в самом начале встречи «Строитель» еще пытался вырвать преимущество, и на несколько минут ему даже удалось это сделать, то не готовый уступить победу «СКА-Нефтяник» это только раззадорило. В итоге матч завершился со счетом 7:3 в пользу дальневосточников.

– Тяжело сложился матч, на то есть и субъективные и объективные причины. Про субъективные, наверное, не буду, а объективные - то, что попали в состояние, когда одни у нас заболевают ребята, кто-то переболел, кто-то сейчас болеет. Поэтому не просто было сегодня и по составу – замен равноценных у нас не оказалось в некоторых линиях. Но в любом случае победа – есть победа, – прокомментировал игру Михаил Юрьев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.