По ЕАО ходит слух о маньяке-убийце Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Облучья обеспокоены: один за другим они пересылают в мессенджерах сообщение о том, что по улицам ходит маньяк. Об этом сообщает телеграмм-канал «LIVE Биробиджан».

В сообщениях подробно описывается внешность мужчины и те места, где он орудует. Горожан призывают быть осторожными. Однако в полиции сообщили: информация фейковая, и никакого маньяка нет.

Не исключено, что теперь вполне реальное наказание получит тот, кто распространил сообщение.

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