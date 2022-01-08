По ЕАО ходит слух о маньяке-убийце
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители Облучья обеспокоены: один за другим они пересылают в мессенджерах сообщение о том, что по улицам ходит маньяк. Об этом сообщает телеграмм-канал «LIVE Биробиджан».
В сообщениях подробно описывается внешность мужчины и те места, где он орудует. Горожан призывают быть осторожными. Однако в полиции сообщили: информация фейковая, и никакого маньяка нет.
Не исключено, что теперь вполне реальное наказание получит тот, кто распространил сообщение.
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